Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию российской компании «Газпром» на решение арбитражного суда в споре с украинским «Нафтогазом». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на решение суда.

Согласно постановлению инстанции, текущее решение не может быть обжаловано или отменено. Отмечается, что в ходе проводимых разбирательств процедурные нарушения не были выявлены.

Решение по спору российского «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» было вынесено 28 февраля 2018 года. Согласно судебному постановлению, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской компании к российскому газовому гиганту по иску 4,7 миллиарда долларов за транзит газа. Произведя учет встречных требований, арбитры обязали «Газпром» выплатить «Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.

Российская сторона подала апелляцию на решение шведского суда. Слушания были назначены на октябрь 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев оценил претензии Киева к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов.