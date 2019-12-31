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В каких случаях пить чай вредно? Отвечает диетолог

, 22:33 | Алиса Старжевская 30

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила, что популярный в России напиток может оказать пагубное влияние на здоровье.

Фото: www.globallookpress.com /imagebroker/Harald Theissen

Диетолог Марина Макиша рассказала «АиФ», кому вредно пить чай. Врач утверждает, что тонизирующий напиток в обычном виде, а также с молоком, вреден для тех, кто страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также людям с повышенной кислотностью. У них чай вызывает изжогу и раздражает слизистые пищеварительного тракта. Эффект усиливается, если добавить в напиток лимон или имбирь.

Крепкий чай может вызвать учащенное сердцебиение и сильное выделение желудочного сока. Поэтому его не стоит употреблять тем, кто страдает гипертонической болезнью, атеросклерозом и бессонницей. Также из-за содержащегося в нем кофеина у человека может возникнуть не только головная боль, но и расстройство нервной системы.

Женщины, которые сидят на диете, часто пьют зеленый чай, но это небезопасно, так как частое употребление данного напитка может привести к образованию камней в почках. Происходит это из-за большого содержания оксалатов.

Травяные чаи представляют опасность для аллергиков, а также для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие сладости наименее вредны для организма.

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