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Поклонники отметили сходство Екатерины Вилковой с сыном

, 0:40 | Мия Субботина Фото 550

Актриса появилась с детьми на премьере новой части мультфильма «Холодное сердце».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram @oldkavilochka

Российская актриса театра и кино Екатерина Вилкова не часто публикует совместные снимки с детьми и мужем на своей странице в Instagram. Она тщательно оберегает свою семью от излишнего внимания общественности. Однако накануне Екатерина вместе с наследниками пришла на премьеру второй части диснеевского мультфильма «Холодное сердце». На красной дорожке она появилась с семилетней дочерью Павлой и пятилетним сыном Петром, пишет Teleprogramma.pro.

«Наши нечастые походы по дорожке», — написала Вилкова.

Instagram @oldkavilochka

Даже истинным фанатам артистки редко удается увидеть ее детей, поэтому они стали пристально разглядывать опубликованный снимок. Многие поклонники отметили сходство сына с мамой. Также юзеры поспешили сделать комплименты малышам и очаровательной маме.

«Доча копия папы, а сыночек копия мамы!»

«Какие красивые дети!»

«Очень красивая мама и красивые и милые детки», — написали фолловеры.

35-летняя Екатерина Вилкова состоит в браке с актером Ильей Любимовым. Пара поженилась в 2011 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сто подростков устроили драку с мачете в кинотеатре Бермингема.

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