«Женщина-загадка»: Пегова очаровала поклонников элегантным образом

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова не перестает радовать подписчиков очаровательными снимками. Актриса разместила новое фото, на котором изображена строго в профиль.

Звезда позирует в синем платье, а на руке у нее красуется черная кожаная перчатка. Судя по подписи, такой кадр получился на фотосессии для журнала о кино. Фотографию звезда разместила на своей странице в Instagram.

Instagram @pegovairina

В комментариях под постом подписчики отметили, что выбранный элегантный и, в то же время, загадочный образ Ирине невероятно подходит.

«Очень-очень!!! Отлично выглядите!!!»

«Интересный образ»;

«Ирочка, вы невероятно хороши, красота, всегда вами любуюсь!»

«Женщина-загадка!!!»

«Хороша! Как всегда, интересна!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова застряла в Анапе на пути в Крым из-за нелетной погоды.