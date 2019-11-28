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«Женщина-загадка»: Пегова очаровала поклонников элегантным образом

, 7:23 | Мия Субботина Фото 484

Актриса поделилась снимком с фотосессии на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова не перестает радовать подписчиков очаровательными снимками. Актриса разместила новое фото, на котором изображена строго в профиль.

Звезда позирует в синем платье, а на руке у нее красуется черная кожаная перчатка. Судя по подписи, такой кадр получился на фотосессии для журнала о кино. Фотографию звезда разместила на своей странице в Instagram.

Instagram @pegovairina

В комментариях под постом подписчики отметили, что выбранный элегантный и, в то же время, загадочный образ Ирине невероятно подходит.

«Очень-очень!!! Отлично выглядите!!!»

«Интересный образ»;

«Ирочка, вы невероятно хороши, красота, всегда вами любуюсь!»

«Женщина-загадка!!!»

«Хороша! Как всегда, интересна!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова застряла в Анапе на пути в Крым из-за нелетной погоды.

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