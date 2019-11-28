«Сестрички»: Эрика Герцерг с коллегами по группе в кожаных юбках сразили фанатов

Солистка нового состава «ВИА Гры» Эрика Герцег поделилась горячими снимками коллектива. Фотографии появились на странице девушки в Instagram.

В кадре Эрика и ее коллеги по группе позируют у стены в черных кожаных юбках. Фотографии сделаны снизу — ракурс подчеркивает длинные стройные ноги артисток. Поклонники идею снимков оценили. За несколько часов с момента появления публикация набрала больше восьми тысяч лайков, а комментарии буквально завалены сообщениями от восхищенных фолловеров.

Instagram @erikaherceg

«Какой ракурс!»

«Ну что за красотки? Ну нельзя же так!»

«Сестрички», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эрика Герцег прогулялась по Киеву в ультракоротком топе.