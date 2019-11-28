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  4. «Сестрички»: Эрика Герцерг с коллегами по группе в кожаных юбках сразили фанатов

«Сестрички»: Эрика Герцерг с коллегами по группе в кожаных юбках сразили фанатов

, 5:50 | Анастасия Игонина Фото 157

Соблазнительные снимки коллектива появились в социальной сети певицы.

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Фото, видео: Instagram @erikaherceg

Солистка нового состава «ВИА Гры» Эрика Герцег поделилась горячими снимками коллектива. Фотографии появились на странице девушки в Instagram.

В кадре Эрика и ее коллеги по группе позируют у стены в черных кожаных юбках. Фотографии сделаны снизу — ракурс подчеркивает длинные стройные ноги артисток. Поклонники идею снимков оценили. За несколько часов с момента появления публикация набрала больше восьми тысяч лайков, а комментарии буквально завалены сообщениями от восхищенных фолловеров.

Instagram @erikaherceg

«Какой ракурс!»

«Ну что за красотки? Ну нельзя же так!»

«Сестрички», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эрика Герцег прогулялась по Киеву в ультракоротком топе.

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