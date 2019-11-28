«Сделала выводы»: внучка Игоря Крутого исполнила песню о женской сущности

Игорь Крутой поделился с поклонниками творческим порывом своей четырехлетней внучки. Девочка спела песню, преисполненную женской мудрости.
В кадре девочка сидит на диване в красной водолазке и черной юбке с принтом в виде красных яблок. Малышка теребит подол наряда и с чувством выводит припев песни Ирины Аллегровой.
«Все мы бабы — стервы, милый, Бог с тобой!» — распевает девочка.
Сам Крутой с удовольствием следит за импровизированным концертом. Игорь Яковлевич является автором музыки композиции, которую исполняет его внучка.
«Кое-какие выводы Деми для себя сделала за свои яркие четыре года, вдохновенно исполняя песню деда», — резюмировал композитор.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Игоря Крутого исполнила «Бессаме мучо» на горшке.