«Сделала выводы»: внучка Игоря Крутого исполнила песню о женской сущности

Игорь Крутой поделился с поклонниками творческим порывом своей четырехлетней внучки. Девочка спела песню, преисполненную женской мудрости.

В кадре девочка сидит на диване в красной водолазке и черной юбке с принтом в виде красных яблок. Малышка теребит подол наряда и с чувством выводит припев песни Ирины Аллегровой.

«Все мы бабы — стервы, милый, Бог с тобой!» — распевает девочка.

Instagram @igorkrutoy65

Сам Крутой с удовольствием следит за импровизированным концертом. Игорь Яковлевич является автором музыки композиции, которую исполняет его внучка.

«Кое-какие выводы Деми для себя сделала за свои яркие четыре года, вдохновенно исполняя песню деда», — резюмировал композитор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Игоря Крутого исполнила «Бессаме мучо» на горшке.