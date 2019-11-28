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«Сделала выводы»: внучка Игоря Крутого исполнила песню о женской сущности

, 6:48 | Анастасия Игонина Видео 538

Четырехлетняя Деми с чувством спела одну из песен Аллегровой, композитором которой выступил Игорь Крутой.

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Фото, видео: Instagram @igorkrutoy65

Игорь Крутой поделился с поклонниками творческим порывом своей четырехлетней внучки. Девочка спела песню, преисполненную женской мудрости.

В кадре девочка сидит на диване в красной водолазке и черной юбке с принтом в виде красных яблок. Малышка теребит подол наряда и с чувством выводит припев песни Ирины Аллегровой.

«Все мы бабы — стервы, милый, Бог с тобой!» — распевает девочка.

Instagram @igorkrutoy65

Сам Крутой с удовольствием следит за импровизированным концертом. Игорь Яковлевич является автором музыки композиции, которую исполняет его внучка.

«Кое-какие выводы Деми для себя сделала за свои яркие четыре года, вдохновенно исполняя песню деда», — резюмировал композитор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Игоря Крутого исполнила «Бессаме мучо» на горшке.

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