Игорь Крутой опубликовал на своей страничке в Instagram забавное видео, на котором маленькая девочка, сидя на горшке, поет одну из известнейших песен XX века «Бессаме мучо» («Целуй меня много»). Этот хит еще в 1940 году сочинила мексиканская пианистка Консуэло Веласкес Торрес.

«Эта певица, исполняющая мировой хит на унитазе, давно интересует меня и как композитора, и как продюсера… Как вы считаете, подписывать мне с ней контракт или повременить?» — обратился к подписчикам Крутой.

Instagram @igorkrutoy65

На пост откликнулись многие российские — и не только — звезды: Иосиф Пригожин, Александр Ревва, Димаш Кудайберген и другие.

«Не задумываясь!» — порекомендовал азербайджанский оперный певец, супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов.

«Чудо!» — написала певица Зара.

«Определенно подписывать!» — согласилась молодая оперная звезда Аида Гарифуллина.

Ролик привел в восторг и остальных подписчиков. Они тоже считают, что раздумывать тут не о чем.

«Игорь Яковлевич, даже не обсуждается!»

«Подписать! Не дай бог этот артист уйдет к другому продюсеру!»

«Дорогой маэстро, немедленно подписывайте! Уведут ведь, как пить дать уведут!»

«Какая лапочка!»

«Эти глаза!» — пишут пользователи.

«Нужно еще поработать над вокалом!» — засомневался лишь один. Однако единомышленников у него не нашлось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Крутой поздравил Николая Баскова с днем рождения в тельняшке и трусах.