На юге Ирака введен комендатский час после того как протестующие подожгли здание консульства Ирана в городе Эн-Наджаф. Оно выгорело практически дотла.

В ходе столкновений возле дипмисии пострадали 50 стражей порядка. Более 80 демонстрантов отравились слезоточивым газом. Иранские дипломаты успели покинуть консульство под охраной за десять минут до поджога.

Акции неповиновения охватили и другие города Ирака. Демонстранты блокировали основные магистрали. Их перекрыли горящими покрышками. В столице Ирака — Багдаде — полицейские застрелили пятерых протестующих.

Антиправительственные протесты охватили Ирак с начала октября. Люди требуют от правительства улучшения условий жизни, борьбу с безработицей и коррупцией.