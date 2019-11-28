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Протестующие дотла сожгли консульство Ирана в Ираке — видео

, 7:15 Эфирная новость 29

В городе Эн-Наджаф на юге страны введен комендантский час.

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Фото, видео: Reuters / laa al-Marjani; 5-tv.ru

На юге Ирака введен комендатский час после того как протестующие подожгли здание консульства Ирана в городе Эн-Наджаф. Оно выгорело практически дотла.

В ходе столкновений возле дипмисии пострадали 50 стражей порядка. Более 80 демонстрантов отравились слезоточивым газом. Иранские дипломаты успели покинуть консульство под охраной за десять минут до поджога.

Акции неповиновения охватили и другие города Ирака. Демонстранты блокировали основные магистрали. Их перекрыли горящими покрышками. В столице Ирака — Багдаде — полицейские застрелили пятерых протестующих.

Антиправительственные протесты охватили Ирак с начала октября. Люди требуют от правительства улучшения условий жизни, борьбу с безработицей и коррупцией.

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