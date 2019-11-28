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  4. В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

, 6:00 Эфирная новость 285

Депутаты предложили сделать последний день в году официальным выходным, при этом число нерабочих дней в общей сложности останется прежним.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Последний день года — 31 декабря — может официально стать выходным. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. При этом отмечается, что общее число нерабочих дней в году останется прежним.

Если 31 декабря по календарю будет выпадать на будни, то правительство перенесет выходной с другого дня этого же месяца. К примеру, в этом году могут сделать рабочей субботу 28 число, а последний день декабря дать людям отдохнуть и спокойно подготовится к празднику. По мнению авторов законопроекта, такое решение устроит и работников и работодателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может аукнуться россиянам выходной 31 декабря.

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