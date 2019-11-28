В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

Последний день года — 31 декабря — может официально стать выходным. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. При этом отмечается, что общее число нерабочих дней в году останется прежним.

Если 31 декабря по календарю будет выпадать на будни, то правительство перенесет выходной с другого дня этого же месяца. К примеру, в этом году могут сделать рабочей субботу 28 число, а последний день декабря дать людям отдохнуть и спокойно подготовится к празднику. По мнению авторов законопроекта, такое решение устроит и работников и работодателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может аукнуться россиянам выходной 31 декабря.