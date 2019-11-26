Чем может аукнуться россиянам выходной 31 декабря

У россиян может появиться дополнительный выходной. С инициативой сделать 31 декабря нерабочим днем выступил губернатор Томской области. Об этом его попросили женщины — тяжело после работы стоять у плиты и накрывать стол. Поддержали идею и в Совете Федерации.

Не против переноса выходного дня и в Госдуме. Однако с условием: лишний выходной нужно отработать. Эксперты с этим не согласны.

«Это обесценивает сам праздник, саму идею праздника. То есть, если вам говорят:» Хорошо 31-го мы вам сделаем отдых, но 28-го или 29-го нужно поработать по полной программе». Я считаю, что это продолжение глупости», — говорит Алексей Скопин, профессор Московского гуманитарного университета.

Но в Госдуме настаивают: если делать выходным 31-е декабря, то нужно сокращать новогодние каникулы. Одно из предложений предполагает, что отдыхать, в этом случае можно, максимум, до 3 января, а остальные дни включать в оплачиваемый отпуск. Кто захочет, тот возьмет.

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