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  4. «Диванные критики»: звезда сериала «СашаТаня» описала свое отношение к хейтерам

«Диванные критики»: звезда сериала «СашаТаня» описала свое отношение к хейтерам

, 7:08 | Анастасия Игонина Фото 1 842

Актриса Валентина Рубцова объяснила, как она относится к пользователям, которые недовольны ею.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Валентина Рубцова рассказала о том, как относится к своим хейтерам. Откровенное признание звезда сериала «СашаТаня» опубликовала в Instagram. Артистка подчеркнула: она прислушивается к критике, но только к профессиональной.

«Знаете, ведь профессионал никогда не напишет: „а где твои сиськи?“. Так размышляет диванный критик, который так и останется звездой своего дивана», — объясняет Рубцова.

Instagram @yalav

Не оставляет без внимания Валентина и положительные отзывы. По признанию актрисы, она с благодарностью относится к словам поддержки со стороны поклонников, и испытывает от добрых сообщений прилив энергии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда сериала «СашаТаня» поделилась секретами красоты и стройности.

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