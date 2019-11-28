Два человека погибли в результате взрыва на пивоварне под Пятигорском

В результате взрыва на пивоварне под Пятигорском погибли два человека.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярева, ЧП произошло на частном предприятии в поселке Новый на улице Маршала Жукова. После взрыва начался пожар. По предварительной информации, в результате ЧП погибли два человека, частично разрушена хозпостройка.

На месте происшествия работают спасатели.

По первоначальной версии, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса, другие подробности уточняются.