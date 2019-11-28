  1. Пятый канал
  4. Два человека погибли в результате взрыва на пивоварне под Пятигорском

Два человека погибли в результате взрыва на пивоварне под Пятигорском

, 7:53 | Марина Неруцких Эксклюзивное видео 295

Причины ЧП и другие подробности уточняются.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

В результате взрыва на пивоварне под Пятигорском погибли два человека.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярева, ЧП произошло на частном предприятии в поселке Новый на улице Маршала Жукова. После взрыва начался пожар. По предварительной информации, в результате ЧП погибли два человека, частично разрушена хозпостройка.

На месте происшествия работают спасатели.

По первоначальной версии, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса, другие подробности уточняются.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Последние новости

11:32
«Британская Кардашьян» оголила роскошные формы — горячие фото
11:24
Мужчина задержан по подозрению в заказном убийстве отца в Санкт-Петербурге
11:14
Питание против рака: российские онкологи разработали меню для защиты от опухолей
11:06
Кристина Асмус хотела записать фанатам видео, но подавилась мандарином
10:56
Три тонны кокаина: В Испании нашли затонувшую подлодку с наркотиками
10:50
«Идеальная фигура»: Виктория Боня с клубничкой в руках сразила юзеров

Сейчас читают

Похудевшая Малиновская показала стройные ноги — фото
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]