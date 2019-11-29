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Роман Аврил Лавин и сына миллиардера закончился расставанием

, 18:36 | Алиса Старжевская Видео 54

Информацию подтвердил источник из окружения певицы.

Фото: Instagram @avrillavigne, Twitter @untdforavril, globallookpress.com @PLANET PHOTOS

35-летняя певица Аврил Лавин и ее возлюбленный, сын техасского миллиардера Филипп Сэрофим, расстались, пишет издание Enews!.

В начале этого лета Аврил и Филиппа последний раз видели вместе, когда те ходили за покупками в один из магазинов в Лос-Анджелесе. Их первая годовщина отношений была в День святого Валентина. Союз певицы и миллиардера просуществовал больше года, а о причинах расставания ничего не известно.

Кажется, о разрыве певица не переживает вовсе. Недавно она поделилась фотографией в Instagram с веселой ночи после концерта. Под снимком Аврил поздравила друзей с праздником — у двоих музыкантов был день рождения в один день.

Instagram @avrillavigne

Роман певицы с Филиппом Сэрофимом начался в феврале 2018 года. Пара познакомилась в компании общих друзей. Молодые люди часто гуляли по Западному Голливуду и не скрывали своих чувств. Через несколько месяцев Сэрофим повез Лавин в романтическое путешествие в Италию.

Незадолго до встречи с сыном техасского миллиардера, в конце 2017 года девушка разорвала отношения с музыкальным продюсером Джонатаном Ротеном. До этого певица дважды выходила замуж — за фронтмена Sum 41 Дерика Вибли и за солиста группы Nickelback Чада Крюгера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аврил Лавин посетила премьеру «Отпетых мошенниц».

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