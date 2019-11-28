Спасшие жильцов горящего дома сотрудники ДПС награждены приказом главы МВД

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников ДПС, спасших людей из горящего здания в подмосковном Щелково.

Старшие лейтенанты Дмитрий Булычев и Игорь Помыткин патрулировали улицы, когда заметили дым над многоквартирным домом. На месте они обнаружили, что первый этаж здания охвачен огнем, а в окнах второго двое мужчин просят о помощи.

«Оперативно оценив обстановку, Дмитрий Булычев попросил водителя проезжавшей мимо „Газели“ припарковать автомобиль рядом со стеной дома, после чего оба жителя спустились на тентованный кузов машины», — сообщает пресс-служба МВД.

Тем временем Игорь Помыткин обходил задымленный подъезд и эвакуировал людей. Из одной квартиры доносились какие-то звуки, но дверь никто не открывал. Тогда полицейские приняли решение войти в квартиру. Там они увидели пожилого мужчину, который практически не мог передвигался, и вывели его на улицу.

В результате грамотных и самоотверженных действий сотрудников Госавтоинспекции все жители дома были своевременно эвакуированы.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, за проявленные мужество и отвагу Дмитрий Булычев награжден ведомственной медалью «За смелость во имя спасения», а Игорь Помыткин повышен в звании и стал капитаном полиции. Поощрение получит и водитель «Газели», оказавший содействие полицейским.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ самих полицейских о пожаре в Щелково.