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«Изгнать из него бесов»: четырехлетнего мальчика зверски убили в Екатеринбурге

, 14:13 | Ниса Мурзанаева Видео 576

Изуродованное тело со следами истязаний нашли закопанным в частном секторе. Во рту ребенка находился кляп.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ИЗВЕСТИЯ

Изуродованное тело четырехлетнего мальчика обнаружено в частном секторе в Екатеринбурге. Предварительно, смерть несовершеннолетнего носит насильственный характер.

По данным источников, убийство ребенка могло произойти на «религиозной почве». На теле остались следы от плетки, а во рту погибшего находился кляп.

«По одной из версий, ребенка били плетками, чтобы „изгнать из него бесов“. Но самое страшное, что во всем этом ритуале участвовали родители ребенка. Возможно действовала секта», — цитирует источник в силовых структурах КР.RU.

Исчезновение мальчика заметила его тетя. Мать ребенка рассказала ей, что умертвила сына вместе с соседкой, после чего закопала в парке. Сейчас женщина скрывается, предположительно, в Белоруссии. Убитый несовершеннолетний, предварительно, является белорусским гражданином.

Также в преступлении может быть замешан отец погибшего мальчика. Он и его возможные соучастники находятся в Екатеринбурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по подозрению в убийстве задержана мать младенца, выпавшего с восьмого этажа во Владивостоке.

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