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Похищали людей, взрывали дома: задержаны члены банды «Шараповские»

, 14:55 Эфирная новость 133

На счету группировки убийства, грабежи, похищение людей и чудовищные теракты.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV, 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ задержали участников одной из самых жестоких преступных групп «Шараповские». Долгие годы они грабили, похищали и убивали людей на территории Дагестана и Москвы. На счету у бандитов и чудовищные теракты. В нашем распоряжении оказались кадры уникальной спецоперации. Все подробности в репортаже Мурада Магомедова.

На этих оперативных кадрах — задержание в Дагестане участников одной из самых жестоких преступных групп. При обыске в одном из частных домов оперативники ФСБ обнаружили целый склад боеприпасов — автоматы, гранаты. Все оружие уничтожено.

По данным следствия, лидеры и участники ОПГ «Шараповские» с 2007-го по 2015 год на территории Москвы и Дагестана совершали убийства бизнесменов и правоохранителей, похищали людей, вымогали деньги у предпринимателей, грабили магазины. В группировку входило 250 человек. Среди них были действующие на тот момент сотрудники республиканского МВД, адвокаты из адвокатской палаты республики, экстремисты. Эта группировка была причастна к одному из самых крупных терактов на Кавказе.

Пожалуй, самый чудовищный теракт группировка совершила в Махачкале в 1998 году. Тогда террористы припарковали на улице микроавтобус УАЗ с бомбой. Взрыв был такой силы, что полностью разрушил 29 домов, 18 человек погибли, почти 100 человек ранило. В стране был объявлен трехдневный общенациональный траур. Основные организаторы и исполнители были тогда задержаны и приговорены к длительным срокам.

Задержанные в Дагестане могут быть причастны и к другим преступлениям. Следствие продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся контрабандой пороха из-за рубежа.

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