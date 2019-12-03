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Что грозит Лолите за обнародование личной переписки молодого мужа?

, 16:01 | Алиса Старжевская Видео 45

Если певица действительно взломала аккаунт Дмитрия Иванова и ее вина будет доказана, то Милявскую ожидает наказание по статье уголовного кодекса.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Страсти в отношениях Лолиты и Дмитрия Иванова накаляются с каждой неделей. За что Иванов пригрозил певице уголовной статьей? Как на это ответила артистка? Из-за чего ее допрашивали полицейские? И что по этому поводу думают коллеги Лолиты? Все подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях Дмитрий Иванов в своем аккаунте опубликовал пост, в котором рассказал: он может привлечь Лолиту к уголовной ответственности.

«Когда взломали мой аккаунт и обнародовали деловую и личную переписку (а это уголовная статья), извините, но в стороне стоять… Увольте», — написал Дмитрий.

Скандал разгорелся из-за того, что сторона певицы обнародовала в суде интимную переписку Дмитрия с бизнесвумен Ольгой Кулиевой. Артистка, узнав об этом общении, захотела признать брак фиктивным. Адвокат Лолиты попросил у суда приобщить эти материалы к делу.

«Дмитрий так увлекся, вероятно, своим романом, что имел неосторожность или наглость, смотря как на это посмотреть, вести переписку со своей дамой с компьютера Лолиты Милявской. То есть все эти доказательства получены абсолютно законным путем», — заявляет адвокат певицы Сергей Жорин.

Однако Иванов все равно обратился в правоохранительные органы. СМИ сообщают: полицейские уже провели беседу с артисткой. Им удалось выяснить, что аккаунты Дмитрия теперь привязаны к номеру телефона Лолиты. Позже певица выложила у себя на странице обращение к мужу.

«Один олень подал на меня заявление, что я ему что-то там взломала. Но видно взломан так мозг, что олень не понимает, что я могу по статье 306-й за заранее ложные доносы подать сейчас встречное предложение полиции».

Лолита и Дмитрий уверяли: они решили разойтись мирно по обоюдному согласию. Ни о каких судебных разбирательствах речи не было. Но сейчас отношения Милявской и Иванова напоминают боевые действия. Однако некоторые знакомые пары не удивлены тем, что происходит.

«Я никогда слова против избранника Лолки не говорил. И когда мы на тусовках пересекались и так далее не говорил. Но я это чувствовал изначально, что он с Лолитой не по любви», — вспоминает актер Никита Джигурда в интервью программе «Светская хроника».

«Ее так Дима зажимал своим поведением, что она в какой-то момент и поправилась, и выглядела неидеально. А сейчас она снова идеальна, снова молода», — поддерживает подругу актриса Эвелина Бледанс.

На одном из ток-шоу Дмитрий признался, что живет вместе со своей новой избранницей в съемной квартире в центре Москвы. Милявская тоже больше не хочет быть с Ивановым и налаживает свою личную жизнь.

«У меня очень много сейчас поклонников, я всем объявила одну вещь. Ребята, все кто зарабатывает меньше меня — не подходите, все кто, не состоялся до меня — не подходите. Малолетками не интересуюсь», — доходчиво озвучила список Милявская.

Как пишет пресса, если певица действительно взломала аккаунт Дмитрия и вина Лолиты будет доказана, то ее ждет наказание по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». А это до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодой муж Лолиты женился на ней ради паспорта Израиля.

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