Знаменитый двор Нельсона начали уничтожать петербургские коммунальщики

Коммунальщики начали уничтожать украшенный бардом Нельсоном Искандаряном двор в Петроградском районе Петербурга. Об этом рассказывает 78.ru.

Между двумя домами на Полозовой улице и улице Ленина находится небезызвестный двор Нельсона, который любили горожане и туристы. Сегодня же местные жители могли наблюдать за трактором, который эвакуировал разукрашенные машины. Оказалось, что сотрудники Жилкомсервиса № 1 Петроградского района начали демонтаж арт-объектов раньше времени.

Подобное поведение возмутило жителей двора Нельсона, ведь коммунальщики не дождались их решения. Судьба инсталляции должна была решиться 10 декабря. В этот день завершится общественное голосование.

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