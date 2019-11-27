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  4. Целый квартал в Петербурге заволокло паром после прорыва теплотрассы — видео

Целый квартал в Петербурге заволокло паром после прорыва теплотрассы — видео

, 17:11 | Василий Заика Видео 151

Коммунальная авария произошла в Выборгском районе Северной столицы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /vk.com/ 1golyanovo, ВКонтакте @unreleased_dtp, @id526439495

Очередная коммунальная авария произошла в Выборгском районе Петербурга. Перекресток проспекта Мориса Тореза и улицы Есенина заволокло паром после прорыва теплотрассы.

Как стало известно 5-tv.ru, проезжая часть и тротуар полностью залиты кипятком. На место происшествия прибывают оперативные службы.

На данный момент известно, что площадь разлива горячей воды, которая бьет небольшим фонтаном из лопнувшей трубы, составляет около 50 квадратных метров. Коммунальщики заняты перекрытием магистрали. Место ЧП оцеплено из-за существующей угрозы для пешеходов и автомобилистов.

Информации о пострадавших к настоящему времени нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему аварии на теплосетях в Сибири происходят одна за другой.

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