Очередная коммунальная авария произошла в Выборгском районе Петербурга. Перекресток проспекта Мориса Тореза и улицы Есенина заволокло паром после прорыва теплотрассы.

Как стало известно 5-tv.ru, проезжая часть и тротуар полностью залиты кипятком. На место происшествия прибывают оперативные службы.

На данный момент известно, что площадь разлива горячей воды, которая бьет небольшим фонтаном из лопнувшей трубы, составляет около 50 квадратных метров. Коммунальщики заняты перекрытием магистрали. Место ЧП оцеплено из-за существующей угрозы для пешеходов и автомобилистов.

Информации о пострадавших к настоящему времени нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему аварии на теплосетях в Сибири происходят одна за другой.