Житель Петербурга заряжает свой электромобиль в квартире пятиэтажки

Автомир восхитила смекалка жителя Петербурга. Личный электромобиль он заряжает при помощи хитроумного изобретения: паркуется под окнами своей пятиэтажки и просто перебрасывает провод в квартиру. Дерево служит своеобразной линией электропередачи.

Заправок для электромобилей в российских городах немного, тогда как количество самих электрокаров растет в геометрической прогрессии. По официальным данным, еще в начале этого года по стране колесило 3600 электромобилей. Сейчас на тысячу больше. Каждый пятый из них зарегистрирован в Приморье. На втором месте по объему — Иркутская область. Следом идут Москва, Хабаровский и Краснодарский края, Московская и Амурская области, Санкт-Петербург и Сибирь. В остальных субъектах есть хотя бы по одному электрокару.

Эта история — яркая иллюстрация трудностей, с которыми приходится сталкиваться нашим владельцам «машин будущего»: высокая стоимость и дефицит инфраструктуры делают россиян аутсайдерами экологической гонки. В лидерах — Норвегия и Китай.

Есть ли шанс подтянуться? Ответ — в репортаже Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда в России начнется серийное производство электромобилей.