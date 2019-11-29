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  4. Житель Петербурга заряжает свой электромобиль в квартире пятиэтажки

Житель Петербурга заряжает свой электромобиль в квартире пятиэтажки

, 5:14 Эфирная новость 52

Высокая стоимость и дефицит инфраструктуры делают российских владельцев «машин будущего» аутсайдерами экологической гонки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Monika Skolimowska, 5-tv.ru

Автомир восхитила смекалка жителя Петербурга. Личный электромобиль он заряжает при помощи хитроумного изобретения: паркуется под окнами своей пятиэтажки и просто перебрасывает провод в квартиру. Дерево служит своеобразной линией электропередачи.

Заправок для электромобилей в российских городах немного, тогда как количество самих электрокаров растет в геометрической прогрессии. По официальным данным, еще в начале этого года по стране колесило 3600 электромобилей. Сейчас на тысячу больше. Каждый пятый из них зарегистрирован в Приморье. На втором месте по объему — Иркутская область. Следом идут Москва, Хабаровский и Краснодарский края, Московская и Амурская области, Санкт-Петербург и Сибирь. В остальных субъектах есть хотя бы по одному электрокару.

Эта история — яркая иллюстрация трудностей, с которыми приходится сталкиваться нашим владельцам «машин будущего»: высокая стоимость и дефицит инфраструктуры делают россиян аутсайдерами экологической гонки. В лидерах — Норвегия и Китай.

Есть ли шанс подтянуться? Ответ — в репортаже Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда в России начнется серийное производство электромобилей.

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