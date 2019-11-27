Наталья Бочкарева поделилась с подписчиками философскими размышлениями о жизни

Печально знаменитая скандальным задержанием с наркотиками Наталья Бочкарева решила поговорить со своими подписчиками в Instagram о темных и светлых сторонах жизни. Свой пост она сопроводила полным таинственной игры света и тени снимком, в центре которого — сама Наталья в черном платье с глубоким декольте и с необычной прической.

«У каждого из нас есть, как светлая, так и темная сторона, на нашем пути встречаются, как белые, так и черные полосы, мы постоянно знакомимся, как с яркими, так и хмурыми людьми, ну и, конечно же, ежедневно видим, как день, так и ночь», — написала Бочкарева.

Она также призналась, что любит ночь больше, чем день. Именно в это время, когда все домашние уже спят, она рисует картины, пишет сценарии и учит тексты, поэтому утренние встречи и съемки на рассвете — это не ее.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Как оказалось, среди поклонников Натальи большинство тоже предпочитают бодрствовать ночью, однако многие жалуются, что не имеют такой возможности. Не забыли подписчикии оценить снимок актрисы.

«Афродита умрет от зависти, увидев это фото»;

«Вы на этой фотографии очень похожи на Екатерину Варнаву», — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Наталья Бочкарева рассказала о некоторых своих недостатках.