Силовики нагрянули с обысками в Фонд капитального ремонта Петербурга

Представители силовых структур нагрянули с обысками в Фонд капитального ремонта Петербурга, сообщает ТАСС. Причины проведения следственных мероприятий в настоящее время не известны.

Сотрудники Фонда капремонта в беседе с корреспондентами агентства заверили, что работа организации 28 ноября проходила в обычном режиме. Дальнейшие комментарии представители Фонда предоставлять отказались, переадресовав имеющиеся вопросы в правоохранительные органы.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта» была учреждена Комитетом по управлению имуществом Петербурга. Ее деятельность предусматривает организацию и проведение капремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Северной столицы.

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