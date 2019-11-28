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  4. Силовики нагрянули с обысками в Фонд капитального ремонта Петербурга

Силовики нагрянули с обысками в Фонд капитального ремонта Петербурга

, 21:28 | Василий Заика Видео 179

Причины проведения следственных мероприятий неизвестны.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, Михаил Терещенко; www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Представители силовых структур нагрянули с обысками в Фонд капитального ремонта Петербурга, сообщает ТАСС. Причины проведения следственных мероприятий в настоящее время не известны.

Сотрудники Фонда капремонта в беседе с корреспондентами агентства заверили, что работа организации 28 ноября проходила в обычном режиме. Дальнейшие комментарии представители Фонда предоставлять отказались, переадресовав имеющиеся вопросы в правоохранительные органы.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта» была учреждена Комитетом по управлению имуществом Петербурга. Ее деятельность предусматривает организацию и проведение капремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержана министр здравоохранения Ростовской области.

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