Задержана министр здравоохранения Ростовской области

В Ростовской области проходят обыски в местном министерстве здравоохранения и дома у нескольких его сотрудников. Глава ведомства и четверо ее подчиненных задержаны.

По данным «Интерфакса», чиновники подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства при проведении госзукупок. Возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

«Проверки ФАС России, которые выявили признаки нарушения закона о конкуренции при проведении торгов рядом бюджетных учреждений здравоохранения. В списке фигурирует несколько больниц», — сообщил неназванный источник агентства.

Он уточнил, что речь идет о закупках, совершавшихся в 2017–2018 годах.

Татьяна Быковская возглавляла Минздрав Ростовской области с декабря 2004 года. До этого она три года была первым заместителем главы местного Фонда обязательного медицинского страхования. Быковская награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте в Москве и. о. замруководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Через сутки Мосгорсуд отменил решение районного суда и отпустил Голосную на свободу.