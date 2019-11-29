Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Раки, вы — дети Луны, поэтому зависимы от космической энергии больше, чем другие люди. Вы одарены способностью смотреть не на вещи, а сквозь них. Когда вам предлагают что-то начать, вы уже видите, чем это закончится. Это магия, Раки. Почему вы постоянно сомневаетесь в своих дарах? Сегодня звезды вам советуют применить свои уникальные способности к разрешению бытовых конфликтов. Вы будете удивлены, как быстро окружающие согласятся вам пойти навстречу.

Близнецы, вас ждет идеальный роман, однако вы слишком заняты для того, чтобы потратить время на переписку с кем-либо. Что мешает вам открыть свое сердце «тому единственному»? Вас сдерживает страх быть отвергнутым? Если вы действительно этого боитесь, подумайте о том, что действительно любящий человек никогда не бросит вас, в какую бы передрягу вы ни попали. Пусть ваше подлинное «я» будет услышано. Это единственный способ стать на шаг ближе к идеальной жизни.

Тельцы, сегодня вы настроены воссоздать империю из пепла и вдохновить других на решение глобальных задач. Вас ждет впереди множество необыкновенных приключений. Осталось только переступить свой страх и рискнуть. Не бойтесь сделать шаг вперед. Переживать стоит, когда вы слишком долго стоите на месте. На своем примере вы сможете доказать другим, что для человека нет ничего невозможного. Все ограничения — в голове.

Овны, ваша таинственная улыбка на лице говорит о том, что вы находитесь на своем месте. Все именно так, как и должно быть. Вокруг — понимающие люди, в сердце — любимый человек, а в голове — мысли о будущем. Вселенная сделала вашу жизнь именно такой, о какой вы просили. Поэтому не забывайте ее в этом благодарить. Начинайте каждое утро с позитивных мыслей и записывайте, что вам принес хорошего минувший день.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 ноября, представителям всех знаков зодиака рекомендуется приложить максимум усилий для реализации намеченных планов. Все ваше усердие, направленное на воплощение желаний, сегодня будет вдвойне вознаграждено. Луна в знаке Козерога покровительствует всем трудолюбивым личностям, которых не страшат никакие преграды.

♌ Лев

Львы, этот день вам напомнит, что пришло время претворить свои планы в жизнь. Не уклоняйтесь от работы над собой. Помните пословицу: «Терпение и труд все перетрут». Сегодня Вселенная благословляет всех усердных личностей. Сделайте так, чтобы звезды склонились на вашу сторону. Слова древних китайских мудрецов должны стать вашим напутствием: «К цели приближает одно решительное действие, а не тысяча изложенных на бумаге планов».

Космический совет: перейдите от слов к действиям.

♍ Дева

Индийские прорицатели утверждали: «Единственная истинная мера успеха — это радость, которую мы сейчас чувствуем». Вы создали для себя с виду идеальную жизнь, которая предоставляет вам все материальные блага. Но вызывает ли это чувство радости внутри вас? Это вдохновляет вас следовать за своей мечтой и двигаться вперед во что бы то ни стало? Вселенная хочет, чтобы вы сияли и занимались любимым делом с огнем в глазах.

Космический совет: займитесь тем, что вам действительно нравится.

♎ Весы

Весы, эта неделя принесет с собой потрясающие новости о вашей работе. Велика вероятность, что вы получите продвижение по карьерной лестнице. Можете позволить себе расслабиться. Иногда перезагрузка необходима, чтобы вернуться в строй с новыми силами. Помните: когда вы мечтаете продвинуться вперед, перед этим лучше взять небольшую передышку, остановиться и сдаться. Если вы не пополните свои резервы, как вы сможете достичь следующего рубежа?

Космический совет: позвольте себе отдохнуть.

♏ Скорпион

Скорпионы, удача — удел храбрых. Продолжайте совершать смелые шаги в направлении своей мечты и верьте, что вы будете вскоре вознаграждены. Из всех неудач, с которыми вам пришлось столкнуться, научитесь извлекать уроки. Именно наш опыт делает нас непобедимыми.

Однако не стоит забывать, что главная наша крепость — это наш дом. Только в окружении родных и близких мы можем себя чувствовать по-настоящему защищенными.

Космический совет: не бойтесь быть смелее.

♐ Стрелец

Стрельцы, у вас на пути большие перемены. Проекты, наконец, будут запущены, а двери, которые ранее были закрыты, откроются сами. Используйте все возможности, которые появляются на вашем пути. Совершенствуйте свои навыки и не бойтесь рисковать. Велика вероятность, что сегодня вы отправитесь в командировку или небольшое путешествие. Космический совет: постарайтесь не упустить подвернувшийся шанс.

♑ Козерог

Козероги, вы знаете, что такое закон бумеранга? Если вы кому-то подарите тепло и доброту, вам ответят тем же, причем в самый нужный для вас момент. Иногда лучше сдержать свои эмоции и не сердиться на близких. Они очень любят вас и нуждаются в заботе и понимании, а не постоянных ссорах и недомолвках. Уделите время своей семье, расскажите о том, что вас беспокоит за кружечкой чая, и не держите зла на самых дорогих людей. Космический совет: проявите внимание к семье.

♒ Водолей

Водолеи, сегодня Вселенная вас сблизит с вашим партнером. И любовь, и страсть обещают быть вашими постоянными спутниками на этих выходных. Если до этого вы находились в стадии неопределенности, пришло время признаться в любви. Если вы уверены, что связали себя не с тем человеком, скажите ему об этом прямо. Перестаньте стесняться и расставьте все точки над «i».

Космический совет: выясните отношения со своим партнером.

♊ Рыбы

Рыбы, пришло время с головой окунуться в любовь и искусство. Вас ждет страстный роман, который вдохновит вашего внутреннего художника и подарит новый заряд энергии. Любовь — это не только мощная созидательная сила, это еще огромная мотивация. Только, когда мы влюблены, мы можем создавать великие шедевры. Не бойтесь своих чувств. Они пойдут вам на благо.

Космический совет: окунитесь с головой в романтические отношения.

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