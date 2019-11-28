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ТОП-3 знака зодиака, которым повезет в любви в 2020 году

, 17:28 | Мия Субботина 5 415

Год Белой Металлической Крысы будет щедр на приятные моменты для всех знаков зодиака. Но для некоторых из них 2020 год станет поворотным — они наконец встретят свою любовь.

Фото: www.globallookpress.com /Ricardo Demurez

Астролог составила любовный прогноз на 2020 год и рассказала о тех знаках зодиака, которым год Белой Крысы принесет любовь, пишет портал «Подробности».

2020 год сулит Львам много неожиданных и, в то же время, приятных сюрпризов в любовном плане. Несмотря на то, что сейчас у представителей этого знака зодиака никак не складываются любовные отношения, в будущем году им наконец повезет и Львы обретут любовь.

Также в наступающем году Козероги встретят свою любовь. Только для этого им надо в 2020 году отложить все свои проблемы и принципы подальше. Как только они это выполнят — любовь будет их ждать за ближайшим углом.

Белая Металлическая Крыса обрадует и таких заядлых одиночек, как Стрельцы. В 2020 году представители этого знака зодиака наконец найдут того самого человека, с которым будут счастливы.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 28 ноября.

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ТОП-3 знака зодиака, которым повезет в любви в 2020 году

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