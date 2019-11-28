Стали известны результаты опроса об отношении белорусов к России

Специалисты Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией» провели масштабный опрос жителей Белоруссии об их отношении к России, сообщает «Коммерсантъ».

В ходе исследования выяснилось, что 57,6% респондентов настроены на союзнические отношения между обеими странами. 31,8% опрошенных выступили за партнерское взаимодействие России и Белоруссии. 10,2% участников исследования считают, что наиболее приемлемыми являются нейтральные отношения.

Отмечается, что 0,2% респондентов уверены в необходимости наличия враждебных настроений между странами.

В ходе опроса специалисты Центра обработали более 500 анкет участников и совершили более семи тысяч звонков.

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