Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ

Минск не станет подписывать дорожные карты по интеграции с Москвой, если не будут решены принципиальные экономические вопросы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «Экономика сегодня».

«Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам», — сказал лидер республики.

Он пояснил, что в этом контексте речь идет о независимости и суверенитете Белоруссии.

В начале ноября премьер-министр республики Сергей Румас рассказал, что Минск и Москва представят президентам обеих стран проекты отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции к 1 декабря.

Кроме того, 19 ноября в ходе министерской встречи Союзного государства планируется обсудить все нерешенные вопросы.

Союзное государство России и Белоруссии — надгосударственное объединение, образованное после распада СССР. Его целью является углубление сотрудничества в ключевых областях, включая внешнюю политику, оборону и безопасность.

Ранее Лукашенко заявил о намерении внести изменения в договор с РФ о взаимных усилиях по охране внешних границ Союзного государства.