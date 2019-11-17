  1. Пятый канал
  4. Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ

Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ

, 17:11 | Сергей Зеленский Видео 106

Предложения с обеих сторон должны быть представлены к 1 декабря.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Минск не станет подписывать дорожные карты по интеграции с Москвой, если не будут решены принципиальные экономические вопросы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «Экономика сегодня».

«Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам», — сказал лидер республики.

Он пояснил, что в этом контексте речь идет о независимости и суверенитете Белоруссии.

В начале ноября премьер-министр республики Сергей Румас рассказал, что Минск и Москва представят президентам обеих стран проекты отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции к 1 декабря.

Кроме того, 19 ноября в ходе министерской встречи Союзного государства планируется обсудить все нерешенные вопросы.

Союзное государство России и Белоруссии — надгосударственное объединение, образованное после распада СССР. Его целью является углубление сотрудничества в ключевых областях, включая внешнюю политику, оборону и безопасность.

Ранее Лукашенко заявил о намерении внести изменения в договор с РФ о взаимных усилиях по охране внешних границ Союзного государства.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
ТОП-5 знаков зодиака женщин с ужасным характером

Последние новости

18:15
В Погранслужбе назвали дату передачи украинских кораблей
18:01
Судно с 13 российскими моряками загорелось у берегов Южной Кореи
17:48
Как избавиться от боли в горле без лекарств — советы врача
17:33
Внучка Софии Ротару всерьез увлеклась боксом
17:22
Видео: Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе друга
17:11
Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ

Сейчас читают

«Страшно»: Рудковская поделилась архивным фото с доцентом Соколовым
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев