Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря 2019 года выходным днем

В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря 2019 года выходным днем. По словам главы ведомства Максима Топилина, решение вопросов, связанных с переносом выходных дней, происходит заблаговременно, сообщает ТАСС.

Министр труда и социальной защиты РФ подчеркнул, что в настоящий момент сделать заключительный день уходящего года нерабочим может каждый работодатель самостоятельно.

«Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в этой связи действует порядок работы, которым правительство — обычно в октябре — принимает решение о переносе (выходных дней — Прим.ред.) на следующий год, чтобы все выстроили свои графики», — сказал Максим Топилин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днем. По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, общее количество выходных дней в году меняться не должно.