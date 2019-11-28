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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря 2019 года выходным днем

, 23:46 | Василий Заика Видео 36

Глава ведомства Максим Топилин отметил, что решение вопросов, связанных с переносом выходных дней, происходит заблаговременно.

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Фото, видео: Известия / Артем Коротаев, Александр Казаков; www.globallookpress.com / West Coast Surfer, imagebroker/Helmut Meyer zur Cap

В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря 2019 года выходным днем. По словам главы ведомства Максима Топилина, решение вопросов, связанных с переносом выходных дней, происходит заблаговременно, сообщает ТАСС.

Министр труда и социальной защиты РФ подчеркнул, что в настоящий момент сделать заключительный день уходящего года нерабочим может каждый работодатель самостоятельно.

«Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в этой связи действует порядок работы, которым правительство — обычно в октябре — принимает решение о переносе (выходных дней — Прим.ред.) на следующий год, чтобы все выстроили свои графики», — сказал Максим Топилин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днем. По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, общее количество выходных дней в году меняться не должно.

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