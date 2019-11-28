Совет Федерации поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днем. Данную инициативу внесли в Государственную думу депутаты фракции ЛДПР.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила при этом, что общее количество выходных дней в году измениться не должно.

«Я противник расширения избыточного числа выходных дней, но мне кажется, что этот день — 31 декабря — можно было бы сделать выходным», — сказала Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что 31 декабря всем членам семьи необходимо быть дома и заниматься приготовлением к встрече Нового года — наряжать елку, а взрослым уделить время для общения с детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря.