Военные запустили межконтинентальную ракету комплекса «Тополь-М». Пуск произвели с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Ракета, которая имеет максимальную дальность более 11 тысяч километров, с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Как заявили в Минобороны, задачи пуска выполнены в полном объеме.

Добавлю, что сразу в нескольких регионах россияне в небе могли наблюдать за этим полетом, многие приняли ракету за хвост кометы и восторженно делились впечатлениями в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в небе над Кубанью очевидцы засняли огненный НЛО.