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  4. Полет ракеты «Тополь-М» приняли за корабль пришельцев — видео

Полет ракеты «Тополь-М» приняли за корабль пришельцев — видео

, 0:41 Эфирная новость 37

Российские военные успешно провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

Военные запустили межконтинентальную ракету комплекса «Тополь-М». Пуск произвели с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Ракета, которая имеет максимальную дальность более 11 тысяч километров, с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Как заявили в Минобороны, задачи пуска выполнены в полном объеме.

Добавлю, что сразу в нескольких регионах россияне в небе могли наблюдать за этим полетом, многие приняли ракету за хвост кометы и восторженно делились впечатлениями в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в небе над Кубанью очевидцы засняли огненный НЛО.

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