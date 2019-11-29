Донателла Версаче подала в суд на масс-маркет за подделку платья Дженнифер Лопес

Модный дом под руководством Донателлы Версаче подал в суд на один из американских масс-маркетов за подделку ставшего уже легендарным зеленого платья Дженнифер Лопес. В нем звезда появилась на церемонии Grammy в 2000-м году, а его обновленную версию продемонстрировала этой осенью на показе мод в Милане.

Принт «джунгли» и дерзкий покрой — произведение самой Донателлы, поэтому речь идет о нарушении авторских прав. А фирма изготовила реплику, наладила массовый запуск и пустила наряд в продажу по бросовой цене. Ущерб оценили в несколько сотен тысяч долларов. Кроме того, Версаче должна быть выплачена вся прибыль от продажи скопированных платьев.

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