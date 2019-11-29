Россия и Украина обсудили претензии по транзиту газа

Российско-украинские переговоры по транзиту газа прошли в Вене. Как сообщает RT со ссылкой на Минэнерго РФ, на встрече обсуждались вопросы урегулирования взаимных претензий сторон по исполнению контрактов, условия поставки российского газа в Европу с 2020 года, а также возможность покупки голубого топлива у РФ для потребителей Украины.

В переговорах участвовали министр энергетики России Александр Новак, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и руководство «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины.

В ходе встречи российские и украинские представители договорились усилить работу в двустороннем формате в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом».