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  4. Итальянский депутат сделал предложение своей невесте во время заседания

Итальянский депутат сделал предложение своей невесте во время заседания

, 7:27 Эфирная новость 16

Коробочку с кольцом парламентарий достал, стоя на трибуне, и обратился к своей избраннице, сидящей в зале.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin; 5-tv.ru

Из парламента — под венец. Итальянский депутат прямо во время заседания сделал предложение руки и сердца. Он достал коробку с кольцом и с трибуны обратился к избраннице, которая находилась в зале. Под аплодисменты депутатов девушка предложение приняла.

Председатель парламента поступок не оценил, назвав его «неуместным». Впрочем, зрители, которые следили за трансляцией, напротив, пожелали паре счастья и написали, что это единственное стоящее предложение прозвучавшее от депутатов за последние годы.

Далеко не все любят афишировать свои отношения. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук Федосеевой-Шукшиной тайно сыграл свадьбу и не позвал бабушку на торжество.

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