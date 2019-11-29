Итальянский депутат сделал предложение своей невесте во время заседания

Из парламента — под венец. Итальянский депутат прямо во время заседания сделал предложение руки и сердца. Он достал коробку с кольцом и с трибуны обратился к избраннице, которая находилась в зале. Под аплодисменты депутатов девушка предложение приняла.

Председатель парламента поступок не оценил, назвав его «неуместным». Впрочем, зрители, которые следили за трансляцией, напротив, пожелали паре счастья и написали, что это единственное стоящее предложение прозвучавшее от депутатов за последние годы.

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