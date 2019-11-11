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  4. Внук Федосеевой-Шукшиной тайно сыграл свадьбу и не позвал бабушку на торжество

Внук Федосеевой-Шукшиной тайно сыграл свадьбу и не позвал бабушку на торжество

, 20:58 | Мия Субботина 619

Актриса даже не была осведомлена об изменениях в личной жизни старшего сына Марии Шукшиной.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Старший сын актрисы Марии Шукшиной тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной и не пригласил на торжество свою бабушку Лидию Федосееву-Шукшину, пишет Teleprogramma.pro. Стало известно, что Макар Касаткин и его избранница Илона зарегистрировали отношения в Таганском загсе Москвы еще в октябре. Бари Алибасов заявил, что супруга даже не знала о свадебном торжестве внука.

«А у него была свадьба?! Бабушка его не знала… А вы уверены, что все ваши внуки будут рады видеть вас на торжественных событиях?! Вот вам и ответ: каждый человек живет своей жизнью. У них своя жизнь, а у нас своя. Мы в прекрасных отношениях. Я семь раз сам женился и никого никуда не звал», — прокомментировал музыкант.

После информации о бракосочетании внука Федосеевой-Шукшиной, Алибасов вновь подчеркнул, что не собирается навязываться звонками с поздравлениями и как-то вмешиваться в жизнь родственников Лидии Николаевны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Екатерина Шпица не торопится выходить замуж.

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