Внук Федосеевой-Шукшиной тайно сыграл свадьбу и не позвал бабушку на торжество

Старший сын актрисы Марии Шукшиной тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной и не пригласил на торжество свою бабушку Лидию Федосееву-Шукшину, пишет Teleprogramma.pro. Стало известно, что Макар Касаткин и его избранница Илона зарегистрировали отношения в Таганском загсе Москвы еще в октябре. Бари Алибасов заявил, что супруга даже не знала о свадебном торжестве внука.

« А у него была свадьба?! Бабушка его не знала… А вы уверены, что все ваши внуки будут рады видеть вас на торжественных событиях?! Вот вам и ответ: каждый человек живет своей жизнью. У них своя жизнь, а у нас своя. Мы в прекрасных отношениях. Я семь раз сам женился и никого никуда не звал», — прокомментировал музыкант.

После информации о бракосочетании внука Федосеевой-Шукшиной, Алибасов вновь подчеркнул, что не собирается навязываться звонками с поздравлениями и как-то вмешиваться в жизнь родственников Лидии Николаевны.

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