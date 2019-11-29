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«На фильм ужасов сойдет»: Каменских удивила поклонников необычным образом

, 8:59 | Карина Бернтгольц Видео 503

Певица надела черное воздушное платье, готическую маску и отправилась в таком видео на вечеринку.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских шокировала пользователей Instagram своим новым образом. На этот раз любительница экстравагантных нарядов примерила черное воздушное платье, выполненное в готическом стиле, и полупрозрачную маску, закрывающую большую половину лица. В таком виде певица отправилась на вечеринку модного бренда, где произвела настоящий фурор.

Instagram @kamenskux

Фанаты звезды слегка растерялись, увидев кумира, облачившуюся полностью в черный цвет. Некоторым показался стиль Каменских несколько пугающим и внушающим страх.

«На фильм ужасов сойдет, не в обиду родная, но у тебя были образы намного лучше!»

«Страшновато!» — признались юзеры.

Другие, напротив, сочли, что артистка в очередной раз пленила своей красотой и элегантностью всех гостей вечера, поскольку устоять перед такой утонченной и загадочной особой просто невозможно.

«Роскошная! Как всегда, собственно!»

«Бесконечно красивая!»

«Вау! Всегда нереальные, обалденные, суперсексие наряды!»

«Секси бамбина!» — восхищались фолловеры.

Третья группа подписчиков нашла прототип наряда Каменских. По их мнению, звезда позаимствовала идею у другой украинской певицы — Maruv — которая нередко появлялась на сцене в эксцентричных и дерзких платьях.

«Вот это закос под Maruv, конечно, знатный!»

«Это же Maruv маска!» — поделились наблюдениями юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Каменских выложила лучезарное селфи и похвасталась новым цветом волос.

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