Настя Каменских выложила лучезарное селфи и похвасталась новым цветом волос

Певица Настя Каменских порадовала подписчиков лучезарной улыбкой в сети. Звезда похвасталась новым окрашиванием — омбре с медовыми прядями освежило образ артистки. Фотографию Настя опубликовала на своей странице в Instagram.

«Просто улыбнись сегодня», — подписала селфи знаменитость.

Instagram @kamenskux

Но некоторые подписчики больше обратили внимание не на новый цвет волос, а на улыбчивое лицо артистки. Хейтеры подметили мимические морщинки под глазами Каменских, которые стали поводом, чтобы раскритиковать звезду.

«Постарела что-то. Морщины»;

«Морщины и отеки под глазами, почему это?» — написали пользователи.

Но истинные фанаты певицы встали на ее защиту и отметили, что у такой улыбчивой девушки могут быть морщинки.

«А как без них, если девушка улыбчивая? Лишь бы придраться!!!»;

«Логично, что есть морщины, это же лицо. Если нет морщин, то это точно не лицо, задумайтесь»;

«Безумно красивая»;

«С каждым днем все красивее и красивее»;

«Очаровательная», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Насти Каменских уверены, что Потапу повезло с женой.