  1. Пятый канал
  4. Настя Каменских выложила лучезарное селфи и похвасталась новым цветом волос

Настя Каменских выложила лучезарное селфи и похвасталась новым цветом волос

, 20:51 | Мия Субботина Фото 740

Артистка опубликовала фото на своей странице в социальной сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kamenskux

Певица Настя Каменских порадовала подписчиков лучезарной улыбкой в сети. Звезда похвасталась новым окрашиванием — омбре с медовыми прядями освежило образ артистки. Фотографию Настя опубликовала на своей странице в Instagram.

«Просто улыбнись сегодня», — подписала селфи знаменитость.

Instagram @kamenskux

Но некоторые подписчики больше обратили внимание не на новый цвет волос, а на улыбчивое лицо артистки. Хейтеры подметили мимические морщинки под глазами Каменских, которые стали поводом, чтобы раскритиковать звезду.

«Постарела что-то. Морщины»;

«Морщины и отеки под глазами, почему это?» — написали пользователи.

Но истинные фанаты певицы встали на ее защиту и отметили, что у такой улыбчивой девушки могут быть морщинки.

«А как без них, если девушка улыбчивая? Лишь бы придраться!!!»;

«Логично, что есть морщины, это же лицо. Если нет морщин, то это точно не лицо, задумайтесь»;

«Безумно красивая»;

«С каждым днем все красивее и красивее»;

«Очаровательная», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Насти Каменских уверены, что Потапу повезло с женой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

22:10
Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей
22:03
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
21:51
Рудковская с сыном вышла в свет в платье с трехметровым шлейфом
21:39
Названы самые популярные у россиян маршруты поездов на Новый год
21:26
Почему водители спешат получить медсправки для ГИБДД
21:13
Восемь человек пострадали при взрыве на заводе по утилизации отходов в Чехии

Сейчас читают

«Мистическая не является основной»: Адвокат историка Соколова о возможных версиях преступления
Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]