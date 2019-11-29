Пониженные ночные тарифы ведены на нескольких участках трассы М-11 «Нева»

Компания «Автодор», управляющая российскими платными дорогами, ввела пониженные ночные тарифы на нескольких участках открывшейся 27 ноября трассы М-11 «Нева». Они действуют с полуночи до шести часов утра.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, дифференцированная по времени суток оплата взимается при проезде внутри 7-8 этапов М-11 от Мясного Бора до Санкт-Петербурга между 543-м и 684-м километрами дороги. Например, проезд от 646-го до 684 километра для легкового автомобиля стоит 120 рублей днем и 50 рублей ночью. С транспондером — 96 рублей днем и 40 рублей ночью. Ранее ночные тарифы действовали только от Солнечногорска до Твери — от 58-го до 149-го километра.

Протяженность скоростной трассы порядка 670 километров, весь путь между столицами займет около пяти часов. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в церемонии открытия платной автодороги М-11 между Санкт-Петербургом и Москвой принял участие Владимир Путин.