Семенович рассказала, как неожиданно для себя стала «Блестящей»

Анна Семенович рассказала в одном из ток-шоу, как совершенно неожиданно для себя стала «Блестящей». В 21 год подававшая надежды фигуристка была вынуждена поставить на спортивной карьере крест из-за серьезной травмы, и тогда перед девушкой встал вопрос, чему посвятить себя.

Сначала яркая и харизматичная Семенович решила попробовать силы на телевидении, и очень быстро на обратила на себя внимание. Бывшая фигуристка начала вести спортивные программы, но позже переключилась и на шоу-бизнес.

И вот однажды, как пишет Teleprogramma.pro, Анне довелось брать интервью у группы «Блестящие». После разговора продюсеры неожиданно пригласили журналистку присоединиться к коллективу. К слову, еще с детства Семенович обожала петь, поэтому была несказанно рада такой перспективе. С тех пор бывшие коллеги из СМИ окрестили ее «блестящая Анна». И началась головокружительная музыкальная карьера: песни, клипы, гастроли… И невероятный успех у мужчин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 39-летняя Анна Семенович сняла новый клип на песню «Секси-бомбочка», в котором артистка «зажигает» в компании еще двух дамочек с пышными формами.