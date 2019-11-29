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Семенович рассказала, как неожиданно для себя стала «Блестящей»

, 10:46 | Светлана Александрова 3 569

В 21 год подающая надежды фигуристка вынуждена была оставить спорт из-за травмы, и перед девушкой встал вопрос, чему себя посвятить.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Natalia Shakhanova, /Gennadii Sergeev, /Maxim Burlak, /Gennadii Sergeevб, /Olga Loskutovav

Анна Семенович рассказала в одном из ток-шоу, как совершенно неожиданно для себя стала «Блестящей». В 21 год подававшая надежды фигуристка была вынуждена поставить на спортивной карьере крест из-за серьезной травмы, и тогда перед девушкой встал вопрос, чему посвятить себя.

Сначала яркая и харизматичная Семенович решила попробовать силы на телевидении, и очень быстро на обратила на себя внимание. Бывшая фигуристка начала вести спортивные программы, но позже переключилась и на шоу-бизнес.

И вот однажды, как пишет Teleprogramma.pro, Анне довелось брать интервью у группы «Блестящие». После разговора продюсеры неожиданно пригласили журналистку присоединиться к коллективу. К слову, еще с детства Семенович обожала петь, поэтому была несказанно рада такой перспективе. С тех пор бывшие коллеги из СМИ окрестили ее «блестящая Анна». И началась головокружительная музыкальная карьера: песни, клипы, гастроли… И невероятный успех у мужчин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 39-летняя Анна Семенович сняла новый клип на песню «Секси-бомбочка», в котором артистка «зажигает» в компании еще двух дамочек с пышными формами.

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