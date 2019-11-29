В СКР пояснили, в чем подозревают главу архангельского УФНС Родионова

В Следственном комитете разъяснили, в чем подозревают задержанного накануне главу Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому АО Сергея Родионова.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере с вымогательством». Неназванный предполагаемый соучастник Родионова из некой коммерческой организации подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

«С апреля по ноябрь 2019 года на территории города Архангельска и города Санкт-Петербурга подозреваемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 миллиона рублей. Взятка предназначалась за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц незаконных действий, а именно снижения размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома» , — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Светлана Тарнаева.

При передаче очередной порции денег в миллион рублей подозреваемые были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ. В настоящее время расследование продолжается, следствие собирается ходатайствовать об аресте подозреваемых. Предполагается, что мера пресечения будет избрана 29 ноября.

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