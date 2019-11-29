В СКР пояснили, в чем подозревают главу архангельского УФНС Родионова

В Следственном комитете разъяснили, в чем подозревают задержанного накануне главу Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому АО Сергея Родионова.
Как сообщили в пресс-службе СКР, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере с вымогательством». Неназванный предполагаемый соучастник Родионова из некой коммерческой организации подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
При передаче очередной порции денег в миллион рублей подозреваемые были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ. В настоящее время расследование продолжается, следствие собирается ходатайствовать об аресте подозреваемых. Предполагается, что мера пресечения будет избрана 29 ноября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об обысках и задержаниях в Министерстве здравоохранения Ростовской области.