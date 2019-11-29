  1. Пятый канал
  4. Рэпер Гуф показал фанатам новую девушку

Рэпер Гуф показал фанатам новую девушку

, 19:55 | Алиса Старжевская Фото 46

Избранницей артиста стала танцовщица go-go из Челябинска.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @yuliyakorolevaa, @bech_clothes, @therealguf

Рэпер Гуф на пороге 40-летия столкнулся с чередой неудач: Алексей был жестоко избит, пережил тяжелое расставание и творческий кризис. Несмотря на весь негатив, жизнь певца начинает налаживаться. Вот уже несколько месяцев его видят в компании девушки по имени Юлия, пишет StarHit.ru.

Пассия рэпера недавно в Москве, но уже успела открыть два бизнеса — салон красоты и бренд одежды. Но успехи в карьере отошли на второй план, когда фанаты увидели поразительное сходство с бывшей девушкой Долматова — Кэти Топурией.

Instagram @yuliyakorolevaa

Влюбленные скрывали отношения, но недавно рэпер поделился сторис с отдыха, на котором нежно обнимает ноги Юлии. Однако прямых комментариев по поводу романа он пока не давал.

Instagram @therealguf

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

20:57
Екатерина Варнава страстно поцеловала своего возлюбленного — видео
20:47
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в десяти российских регионах
20:40
Рита Дакота снялась топлес в кожаных штанах
20:31
Насколько подорожает проезд в метро Петербурга: Смольный предложил свой проект
20:22
Ивлеева высмеяла слухи о внематочной беременности и абортах
20:13
Победитель конкурса «Лидеры России» провел образовательные лекции для пожилых людей

Сейчас читают

«Мой полярный напарник»: Волочкова выложила фото с Сергеем Ростом в розовых тапочках
Бой Емельяненко против Кокляева: где смотреть и кто еще будет участвовать
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]