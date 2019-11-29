Рэпер Гуф показал фанатам новую девушку

Рэпер Гуф на пороге 40-летия столкнулся с чередой неудач: Алексей был жестоко избит, пережил тяжелое расставание и творческий кризис. Несмотря на весь негатив, жизнь певца начинает налаживаться. Вот уже несколько месяцев его видят в компании девушки по имени Юлия, пишет StarHit.ru.

Пассия рэпера недавно в Москве, но уже успела открыть два бизнеса — салон красоты и бренд одежды. Но успехи в карьере отошли на второй план, когда фанаты увидели поразительное сходство с бывшей девушкой Долматова — Кэти Топурией.

Instagram @yuliyakorolevaa

Влюбленные скрывали отношения, но недавно рэпер поделился сторис с отдыха, на котором нежно обнимает ноги Юлии. Однако прямых комментариев по поводу романа он пока не давал.

Instagram @therealguf

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце.