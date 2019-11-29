Часть потолка обрушилась на чиновников Новгородской области во время заседания

Часть потолка обрушилась на чиновников во время заседания в здании администрации Старорусского района Новгородской области. В сети опубликовано видео с места происшествия.

Инцидент произошел 29 ноября. Чиновники областного правительства приехали в город Старая Русса на выездное совещание. Пока они обсуждали социально-экономическое развитие Старорусского района, на пол начали падать части потолка.

Местный портал «53 новости» сообщает, что в результате происшествия никто не пострадал. На видео можно оценить объем разрушений потолка и размеры падавших на головы чиновников кусков бетона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о частичном обрушении потолка во время спектакля в Лондоне. Несколько человек получили травмы.