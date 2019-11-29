Первый «Кванториум» заработал в Ленинградской области

Под Санкт-Петербургом открылся первый детский технопарк «Кванториум». Учреждение заработало во Всеволожске.

Задачу по созданию «Кванториума» поставил Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию. Сейчас ученики технопарка могут выбрать для себя любое из пяти направлений-квантумов: «авто», «энерджи», «био», «робо» или «аэро».

Основной упор в «Кванториуме» сделан на практическое обучение, поэтому теоретических занятий значительно меньше, а всю необходимую информацию ученикам стараются преподнести, интегрируя в практику. Кроме того, в программу входят дополнительные предметы.

«Полноценный цикл кванторианского обучения включает в себя не только занятия по выбранному направлению, но и обязательно занятия олимпиадной математикой, техническим английским пи кванто-шахматами. То есть ребенок здесь обучается три раза в неделю минимум — два из них включает в себя занятия в квантуме, и один день они занимаются вот этими предметами», — рассказывает руководитель Всеволожского «Кванториума» Софья Сычева.

5-tv.ru

Тем ребятам, которые занимаются в технопарке по углубленной программе, предлагается выполнять не только учебные кейсы, но и реализовывать собственные проекты. Также студентам предлагаются реальные кейсы, сформированные бизнес-партнерами «Кванториума» — на данный момент существует уже пять таких предложений.

На открытии «Кванториума» присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он признался — уверенности в том, что технопар заработает в запланированный срок, не было.

«Когда было принято решение, что именно здесь мы будем делать кванториум, я, честно говоря, не думал, что мы уложимся во все те сроки, которые сами себе обозначили. А самое главное — я не думал, что получится настолько интересно», — рассказал Дрозденко.

Результатом губернатор доволен. По его мнению, всем причастным к созданию и работе «Кванториума» удалось главное — всерьез заинтересовать молодежь научной работой.

«Самое важное, почему мы попали в точку — это глаза ребят. Вы посмотрите, как они горят! Их не оторвать, хотя мы заходим — и камеры, и, казалось бы, губернатор, и такие интересные взрослые дяди», — резюмирует он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученики аналогичного «Кванториума» в Мурманской области улучшают сферу ЖКХ.