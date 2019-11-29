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  4. Фото и видео с места поножовщины с несколькими пострадавшими в Гааге

Фото и видео с места поножовщины с несколькими пострадавшими в Гааге

, 23:11 | Игорь Рязов Видео 58

По сообщениям СМИ, напавший с ножом остается на свободе. Место происшествия оцепили.

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Фото, видео: Twitter @thyyms, @SharkNewsWires

Несколько человек получили ранения при нападении неизвестного с ножом на торговой улице в Гааге. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.

Нападение произошло вечером 29 ноября — в так называемую Черную пятницу. Из-за больших скидок в этот день на торговой улице присутствовало очень много людей.

Судя по видео и фото, полиция уже работает на месте происшествия. Район оцепили. Полиция их число не уточняет. Разные СМИ сообщают о трех-пяти раненных.

По информации Mirror, преступник находится на свободе. Полиция ловит мужчину в возрасте от 45 до 50 лет, с черными вьющимися волосами, одетого в шарф и серый спортивный костюм.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нападении с ножом мужчины в Лондоне. Полиция квалифицировала дело как теракт — на злоумышленнике был надет фальшивый пояс смертника.

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