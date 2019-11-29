Фото и видео с места поножовщины с несколькими пострадавшими в Гааге

Несколько человек получили ранения при нападении неизвестного с ножом на торговой улице в Гааге. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.

Нападение произошло вечером 29 ноября — в так называемую Черную пятницу. Из-за больших скидок в этот день на торговой улице присутствовало очень много людей.

Судя по видео и фото, полиция уже работает на месте происшествия. Район оцепили. Полиция их число не уточняет. Разные СМИ сообщают о трех-пяти раненных.

Steekincident met meerdere gewonden aan de #GroteMarktstraat in #DenHaag. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meer info volgt via dit kanaal. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

По информации Mirror, преступник находится на свободе. Полиция ловит мужчину в возрасте от 45 до 50 лет, с черными вьющимися волосами, одетого в шарф и серый спортивный костюм.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нападении с ножом мужчины в Лондоне. Полиция квалифицировала дело как теракт — на злоумышленнике был надет фальшивый пояс смертника.