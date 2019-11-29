  1. Пятый канал
  4. Скотланд-Ярд подтвердил, что нападение на Лондонском мосту было терактом

Скотланд-Ярд подтвердил, что нападение на Лондонском мосту было терактом

, 20:04 | Игорь Рязов Видео 68

Правоохранители застрелили подозреваемого. На нем был надет фальшивый пояс смертника.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Robin Parkinson, Twitter @TweetAtJxnior1s

Британская полиция застрелила мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Об этом сообщил глава контртеррористического подразделения полиции Нил Басу.

Басу подтвердил, что инцидент был квалифицирован как террористический акт. По данным полиции, на подозреваемом был надет фальшивый пояс смертника. Муляж взрывного устройства он закрепил на своем теле.

В посте на странице Скотланд-Ярда в Twitter говорится, что в рамках происшествия несколько человек получили ножевые ранения. Подробности не уточняются; в полиции призывают набраться терпения в ожидании информации.

Также Скотланд-Ярд опубликовал призыв поделиться с полицией информацией, отправив фотографии и видео с места происшествия. Это должно помочь расследованию.

Ранее 5-tv.ru сообщил со ссылкой на британскую полицию, что подозреваемый в нападении на людей на Лондонском мосту был задержан. Перед этим утверждалось, что его застрелили при задержании.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

20:57
Екатерина Варнава страстно поцеловала своего возлюбленного — видео
20:47
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в десяти российских регионах
20:40
Рита Дакота снялась топлес в кожаных штанах
20:31
Насколько подорожает проезд в метро Петербурга: Смольный предложил свой проект
20:22
Ивлеева высмеяла слухи о внематочной беременности и абортах
20:13
Победитель конкурса «Лидеры России» провел образовательные лекции для пожилых людей

Сейчас читают

«Мой полярный напарник»: Волочкова выложила фото с Сергеем Ростом в розовых тапочках
Бой Емельяненко против Кокляева: где смотреть и кто еще будет участвовать
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]