Скотланд-Ярд подтвердил, что нападение на Лондонском мосту было терактом

Британская полиция застрелила мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Об этом сообщил глава контртеррористического подразделения полиции Нил Басу.

Басу подтвердил, что инцидент был квалифицирован как террористический акт. По данным полиции, на подозреваемом был надет фальшивый пояс смертника. Муляж взрывного устройства он закрепил на своем теле.

В посте на странице Скотланд-Ярда в Twitter говорится, что в рамках происшествия несколько человек получили ножевые ранения. Подробности не уточняются; в полиции призывают набраться терпения в ожидании информации.

A number of people have been stabbed. We will provide further information when possible.