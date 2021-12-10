Названа главная опасность от просмотра порнофильмов

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Анастасия Игонина
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Неожиданным открытием поделилась канадский исследователь-невролог Рейчел Энн Барр.

Названа главная опасность от просмотра порнофильмов

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people, CHROMORANGE / Bilderbox, Lino Mirgeler, Jochen Sand, Andrey Arkusha, Arkadius Kozera

Просмотр порнографии омолаживает мозг. Такое открытие сделала канадский исследователь Рейчел Энн Барр. Исследователь проанализировала результаты своего эксперимента и сообщила, что регулярный просмотр кино для взрослых стимулирует у мозга зрителя функции обучения и памяти.

Кроме того, у тех, кто часто смотрит фильмы эротического жанра, постепенно разъедается префронтальная кора — эта часть мозга формируется только в зрелом возрасте. Другими словами, мозг буквально омолаживается в процессе просмотра порно.

Важно знать, что префронтальная кора отвечает за контроль импульсивных поступков, мораль и силу воли. Теряя «рычаг управления» этими аспектами, человек начинает вести себя соответственно возрасту младше собственного.

Энн Барр предупреждает: это означает, что частые просмотры горячих роликов могут привести к тому, что зритель в психическом смысле станет подобен несовершеннолетнему. А это уже может говорить о наличии некоторых серьезных заболеваний, пишет «МедикФорум».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам.

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