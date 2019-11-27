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Одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам

, 21:28 | Карина Бернтгольц Видео 67

Врачи установили в одном из кабинетов областного онкологического диспансера скрытую камеру, которая записывала все медицинские сеансы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/Oliver Brandt, /Ovsyannikova Yulia, /Str

Гинекологи из Одесского областного онкологического диспансера записывали приемы пациенток на видео, а впоследствии продавали кадры зарубежным порносайтам. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечает агентство, в одном из кабинетов клиники врачи установили скрытую камеру, которая фиксировала все происходящее, в то время как сами женщины об этом не догадывались. Противоправную деятельность медиков только через полтора года после ее начала заподозрила одна из клиенток больницы, которая к своему удивлению обнаружила себя на сайте для взрослых. Женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что ролик был записан в онкологическом диспансере.

После этого сотрудники местной полиции начали расследование, в ходе которого нашли в медицинском учреждении целый архив видеозаписей, сделанных во время приема гинекологов. На обнаруженные носители информации стражи порядка наложили арест и возбудили уголовное дело по статье об изготовлении порнографии.

В свою очередь, руководство диспансера свою причастность к противозаконной деятельности отрицает. По словам главного врача Олега Лукьянчук, кабинет, где установили скрытую камеру, арендовала частная медицинская компания. Ее сотрудники платно проводили УЗИ пациентам, пояснил специалист в Facebook.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фальшивые врачи, делавшие нелегальные аборты, разоблачены в Москве.

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