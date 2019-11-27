Одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам

Гинекологи из Одесского областного онкологического диспансера записывали приемы пациенток на видео, а впоследствии продавали кадры зарубежным порносайтам. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечает агентство, в одном из кабинетов клиники врачи установили скрытую камеру, которая фиксировала все происходящее, в то время как сами женщины об этом не догадывались. Противоправную деятельность медиков только через полтора года после ее начала заподозрила одна из клиенток больницы, которая к своему удивлению обнаружила себя на сайте для взрослых. Женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что ролик был записан в онкологическом диспансере.

После этого сотрудники местной полиции начали расследование, в ходе которого нашли в медицинском учреждении целый архив видеозаписей, сделанных во время приема гинекологов. На обнаруженные носители информации стражи порядка наложили арест и возбудили уголовное дело по статье об изготовлении порнографии.

В свою очередь, руководство диспансера свою причастность к противозаконной деятельности отрицает. По словам главного врача Олега Лукьянчук, кабинет, где установили скрытую камеру, арендовала частная медицинская компания. Ее сотрудники платно проводили УЗИ пациентам, пояснил специалист в Facebook.

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