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«Очаровательная девочка»: Терешина поделилась радостью прямо из ванны

, 9:15 | Анастасия Игонина Фото 114

Бывшая участница HI-FI рассказала о редкой возможности отдохнуть от родительских забот, расслабившись в ванне с бокалом вина.

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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Экс-солистка группы HI-FI Татьяна Терешина поделилась с поклонниками эффектным снимком. На своей странице в Instagram знаменитость разместила стильное фото из ванной комнаты.

В кадре Терешина полулежит в ванне. На артистке массивное белое колье и солнечные очки с прямоугольными стеклами. Интимные зоны Татьяна прикрыла пеной. В руках у певицы бокал вина, а над ванной закреплена подставка с раскрытой книгой.

Звезда призналась, что не так давно давала интервью некоему журналу, а теперь «отмокает». Также Терешина поделилась радостью: к ним домой приехала бабушка, и теперь они с супругом могут на несколько дней передать заботы о двух своих детях ей.

«Сегодня мы с мужем в обнимашках. Господи, как мало нужно для счастья», — написала артистка.

Instagram @tanya_tereshina

В комментариях многие поклонники артистки, у которых тоже есть дети, бросились поздравлять певицу с долгожданной передышкой. Мужская часть аудитории, впрочем, не забыла обратить внимание на пикантность фотографии.

«Очаровательная девочка!»

«Прекрасная, очаровательная Татьяна!» — восхищаются фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-звезда «Дома-2» оголила пышную грудь в ванне.

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