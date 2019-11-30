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«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» условия отказа от иска на $12 млрд

, 7:13 | Марина Неруцких Видео 103

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Koller; Kanalukraina.tv

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» готова обсудить с «Газпромом» условия возвращения трех миллиардов долларов долга и размер дополнительных преференций, чтобы Киев отозвал исковые требования еще более чем на 12 миллиардов долларов. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Давайте рассматривать возможности, как мы, „Нафтогаз“, конечным собственником которого является украинский народ, получим три миллиарда долларов, в каком виде, и какую мы получим компенсацию, если вы („Газпром“ — Прим.ред.) хотите, чтобы мы отказались от наших исковых требований на 12,2 миллиарда долларов, какую компенсацию мы получим», — рассуждает Витренко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

При этом топ-менеджер «Нафтогаза» особо отмечает — компанией управляют конструктивные люди, руководство госкорпорации готово рассмотреть варианты, потому что хочет получить свои средства и чем раньше, тем лучше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом». Согласно решению Стокгольмского арбитражного суда российская компания должна выплатить украинцам 2,56 миллиарда долларов.

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