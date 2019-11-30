Apple может изменить политику обозначения «спорных» территорий из-за Крыма

Американская компания Apple всерьез начала изучать вопрос обозначения «спорных» территорий в своих сервисах. В частности, речь идет о Крыме. В приложениях «Карты» и «Погода» полуостров начал указываться, как часть российской территории.
Перемены произошли в связи с требованием законодательства РФ.
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Информация об указании Крыма российским вызвала бурную реакцию на Украине, пишет Reuters. Местные чиновники даже предлагали гражданам отказаться от продукции американской корпорации.
В 2014 году полуостров вернулся в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в американской компании Apple признали Крым российским.