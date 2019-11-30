Apple может изменить политику обозначения «спорных» территорий из-за Крыма

Американская компания Apple всерьез начала изучать вопрос обозначения «спорных» территорий в своих сервисах. В частности, речь идет о Крыме. В приложениях «Карты» и «Погода» полуостров начал указываться, как часть российской территории.

Перемены произошли в связи с требованием законодательства РФ.

« Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о маркировке на наших „Картах“, и вносим изменения, если этого требует закон. Мы более подробно изучаем вопрос со спорными границами в наших сервисах, и в будущем можем внести изменения», — сообщила представитель американской компании.

Информация об указании Крыма российским вызвала бурную реакцию на Украине, пишет Reuters. Местные чиновники даже предлагали гражданам отказаться от продукции американской корпорации.

В 2014 году полуостров вернулся в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в американской компании Apple признали Крым российским.