  1. Пятый канал
  4. «Госпожа Эва»: Бледанс в БДСМ-костюме предложила кого-нибудь отшлепать

«Госпожа Эва»: Бледанс в БДСМ-костюме предложила кого-нибудь отшлепать

, 20:25 | Анастасия Игонина Видео 595

Эротический наряд актриса надела для участия в спектакле.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @bledans

Эвелина Бледанс смутила поклонников новым видео. Артистка опубликовала в Instagram ролик, на котором позирует в наряде в стиле БДСМ с плеткой в руках.

В кадре телеведущая сидит на стуле, широко расставив ноги. На артистке черное кожаное боди с шипами, а также браслеты и широкий ошейник в таком же стиле. Голову Эвелины украшает сверкающая корона, а в руке у женщины длинный хлыст.

«Как вы думаете, друзья, кому я приготовила этот хлыстик? Кого я отшлепаю? Кого мне отшлепать?» — томным голосом произносит звезда.

Правда, долго сохранять образ Эвелина не стала и рассмеялась. Актриса пояснила, что только что изображала героиню по имени Эва, которую играет в спектакле.

«Не надо думать, что Эвелина Бледанс сошла с ума!» — предупредила она.

Мнения поклонников по поводу неоднозначного образа разделились. Одна часть фолловеров пришла в восторг от пикантной тематики, другая — отчитала артистку за вульгарное, по их мнению, поведение.

«Госпожа Эва!» — назвал Бледанс фолловер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс в стильном плаще собрала комплименты фанатов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Последние новости

20:55
«Было бы в мире больше таких людей, как вы»: Валерия о подвиге Дорошенко и Сизых
20:38
Напавшего на медика режиссера Хейфеца госпитализировали в тяжелом состоянии
20:25
«Госпожа Эва»: Бледанс в БДСМ-костюме предложила кого-нибудь отшлепать
20:09
«Всем респект»: Михаил Кокляев поблагодарил тех, кто за него болел
19:55
Видео: экипаж Azur Air перед вылетом попал в серьезное ДТП в Дубае
19:41
Следственный комитет проверяет информацию о наркотиках в крови двухлетнего ребенка

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря
«Золотая рыбка»: Лиза Галкина в огненно-алом купальнике очаровала соцсети
Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]