«Госпожа Эва»: Бледанс в БДСМ-костюме предложила кого-нибудь отшлепать

Эвелина Бледанс смутила поклонников новым видео. Артистка опубликовала в Instagram ролик, на котором позирует в наряде в стиле БДСМ с плеткой в руках.

В кадре телеведущая сидит на стуле, широко расставив ноги. На артистке черное кожаное боди с шипами, а также браслеты и широкий ошейник в таком же стиле. Голову Эвелины украшает сверкающая корона, а в руке у женщины длинный хлыст.

«Как вы думаете, друзья, кому я приготовила этот хлыстик? Кого я отшлепаю? Кого мне отшлепать?» — томным голосом произносит звезда.

Правда, долго сохранять образ Эвелина не стала и рассмеялась. Актриса пояснила, что только что изображала героиню по имени Эва, которую играет в спектакле.

«Не надо думать, что Эвелина Бледанс сошла с ума!» — предупредила она.

Мнения поклонников по поводу неоднозначного образа разделились. Одна часть фолловеров пришла в восторг от пикантной тематики, другая — отчитала артистку за вульгарное, по их мнению, поведение.

«Госпожа Эва!» — назвал Бледанс фолловер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс в стильном плаще собрала комплименты фанатов.